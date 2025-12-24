2. Lig ekibi Aliağa FK, gözünü Süper Lig'e diken Iğdır'dan puanı 90'da aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

2. Lig ekibi Aliağa FK, gözünü Süper Lig'e diken Iğdır'dan puanı 90'da aldı

2. Lig ekibi Aliağa FK, gözünü Süper Lig\'e diken Iğdır\'dan puanı 90\'da aldı
24.12.2025 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında 2. Lig ekibi Aliağa FK, 1. Lig ekibi Iğdır FK ile 90. dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında 1. Lig ekibi Iğdır FK ile 2. Lig ekibi Aliağa FK karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.

ALİAĞA FK PUANI 90'DA KAPTI

Süper Lig'e çıkma yolunda emin adımlarla devam eden Iğdır FK'nin gollerini 38. dakikada Özder Özcan ile 73. dakikada Dorin Rotariu attı. Aliağa FK'nin golleri ise 37. dakikada Veli Çetin ve 90. dakikada Ahmet İlhan Özek'ten geldi.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Bu sonuçla birlikte iki takım da gruplara 1 puanla start verdi. Grupta gelecek hafta Iğdır FK, deplasmanda Eyüpspor'un konuğu olacak. Aliağa FK, kendi sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.

Türkiye Kupası, Iğdır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2. Lig ekibi Aliağa FK, gözünü Süper Lig'e diken Iğdır'dan puanı 90'da aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

06:06
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 06:25:18. #7.12#
SON DAKİKA: 2. Lig ekibi Aliağa FK, gözünü Süper Lig'e diken Iğdır'dan puanı 90'da aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.