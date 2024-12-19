2. Lig ekibi Süper Lig takımını Ziraat Türkiye Kupası'ndan eledi - Son Dakika
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Spor

2. Lig ekibi Süper Lig takımını Ziraat Türkiye Kupası'ndan eledi

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor, Süper Lig ekibi Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek adını grup aşamasına yazdırdı.

19.12.2024 15:19  Güncelleme: 15:38
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor, Süper Lig ekibi Hatayspor'u konuk etti. Kırıkhan İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İskenderunspor 1-0 kazandı.

HATAYSPOR KUPADAN ELENDİ

2. Lig ekibine galibiyeti getiren golü, 33. dakikada Görkem Sağlam kendi kalesine kaydetti. Bu sonuçla birlikte İskenderunspor, adını grup aşamasına yazdırdı. Hatayspor ise turnuvaya veda etti.

2. Lig ekibi Süper Lig takımını Ziraat Türkiye Kupası\'ndan eledi

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Son Dakika Spor 2. Lig ekibi Süper Lig takımını Ziraat Türkiye Kupası'ndan eledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hamza Mustafa polat:
    bilerek eleniyorlar hem lig hem kupa kadrosu yok 11 0 Yanıtla
  • Ersay:
    Astarı yüzünü geçiyorsa oynamaya gerek yok zaten 8 0 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Hatay spor için asıl hedef süper liğ de tutuma bilmek . Kupa ile liğ'i bir arada götürecek kadrosu yok . 2 0 Yanıtla
  • MİRAYIN DÜNYASI:
    İskenderun spor da Hatay'ın takımı yabancıya elenmemis (maçı vermemiş) olur 0 0 Yanıtla
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