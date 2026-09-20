2'nci Lig Beyaz Grup'ta Muş Spor, Somaspor'u deplasmanda 3-1 yendi, puanı 7 oldu

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Muş Spor, Somaspor'u deplasmanda 3-1 yendi, puanı 7 olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2'nci Lig Beyaz Grup 3. haftasında Somaspor, evinde Muş Spor'a 3-1 yenildi. Ev sahibi ekip, Malik Karaahmet'in kendi kalesine attığı golle öne geçse de konuk ekip İlyas Kubilay ve Ersel Aslıyüksek'in golleriyle kazandı; Somaspor 4 puanda kalırken Muş Spor 7 puana yükseldi.
2'nci Lig Beyaz Grup 3'üncü hafta mücadelesinde Somaspor evinde öne geçtiği maçta Muş Spor'a 3-1 mağlup oldu. Soma Nazım Yavuz Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekip, Muş Spor oyuncusu Malik Karaahmet kendi kalesine attığı golle öne geçti: 1-0. Konuk takım 35'inci dakikada İlyas Kubilay Yavuz ile skora denge getirdi: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi. Muş Spor'da İlyas Kubilay, 81'inci dakikada kendisinin ve takımının 2'nci golünü kaydetti: 1-2. Konuk ekip 87'nci dakikada Ersel Aslıyüksek ile farkı 2'ye çıkardı: 1-3. Müsabakayı Muş Spor, 3-1 kazandı. Bu sonuçla Somaspor 4 puanda kalırken, Muş temsilcisi puanını 7'ye çıkardı.
Kaynak: DHA
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