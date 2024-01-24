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2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği, TFF Başkanı ile bir araya geldi - Son Dakika
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2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği, TFF Başkanı ile bir araya geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Hasan Gökçe ve kulüp başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda, devam eden sezona ilişkin konular değerlendirildi ve kulüplerin talep ve önerileri ele alındı.

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği, TFF Başkanı ile bir araya geldi
24.01.2024 - 19:59,
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Futbolda 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir araya geldi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Türkiye 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneğinin Yönetim Kurulu toplantısı, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüp başkanlarının katılımıyla Riva'da düzenlendi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıda TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Aztopal ve Lig Yönetimi Direktörü Özcan Şepik de yer aldı.

Devam eden sezona ilişkin gündeme dair konuların değerlendirilerek fikir alışverişinde bulunulduğu toplantıda, kulüp başkanlarının talep ve önerileri de ele alındı.

Görüşmenin sonunda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Hasan Gökçe'ye A Milli Futbol Takımı forması, Gökçe de Büyükekşi'ye bir plaket hediye etti.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Hasan Gökçe, "2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği olarak TFF Başkanı'mıza ziyarete geldik. İlk günden bu yana 2. ve 3. Lig kulüpleri olarak TFF Başkanı'mızın desteğini görüyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bugün de kulüplerimizin mali ve idari yapıları ile görüşlerimizi paylaştık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği, TFF Başkanı ile bir araya geldi - Son Dakika


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