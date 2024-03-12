Erzurum'da düzenlenen Deaflympics'te alp disiplini branşında madalyalar sahiplerini buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Erzurum'da düzenlenen Deaflympics'te alp disiplini branşında madalyalar sahiplerini buldu

Erzurum\'da düzenlenen Deaflympics\'te alp disiplini branşında madalyalar sahiplerini buldu

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini branşında son madalyalar sahiplerini buldu. Palandöken Kayak Merkezi'nde paralel slalom yarışları yapıldı. Erkeklerde Polonyalı Bruno Lukaszyk altın, İtalyan Luca Loranzi gümüş, Slovakya'dan Matus Duris ise bronz madalya kazandı. Kadınlarda ise Avusturyalı Melisa Koeck altın, Almanya'dan Nele Schutzbach gümüş, İsviçre'den Celina Niederhauser bronz madalya elde etti.

12.03.2024 00:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) alp disiplini branşında son madalyalar sahiplerini buldu.

Palandöken Kayak Merkezi'nde paralel slalom yarışları yapıldı.

Erkeklerde finalde yarışan iki sporcudan Polonyalı Bruno Lukaszyk altın madalya, İtalyan Luca Loranzi gümüş madalya aldı. Slovakya'dan Matus Duris ise bronz madalya elde etti.

Kadınlarda da finalde Avusturyalı Melisa Koeck altın madalya alırken, Almanya'dan Nele Schutzbach gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bronz madalyayı ise İsviçre'den Celina Niederhauser kazandı.

Kaynak: AA

Kış Olimpiyatları, Kayak Merkezi, Erzurum, Almanya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurum'da düzenlenen Deaflympics'te alp disiplini branşında madalyalar sahiplerini buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:21 Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin TL’ye çıkarıldı Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkarıldı
00:16 Fernando Santos’tan maç sonuna damga vuran sözler: Üzerimde baskı hissetmiyorum Fernando Santos'tan maç sonuna damga vuran sözler: Üzerimde baskı hissetmiyorum
22:23 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili soruşturma başlattı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili soruşturma başlattı
22:23 Eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü, sonrasında intihar etti Eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü, sonrasında intihar etti
21:46 Tırın altında kalarak hayatını kaybeden ailenin iftara gittiği ortaya çıktı Tırın altında kalarak hayatını kaybeden ailenin iftara gittiği ortaya çıktı
23:32 Kocaeli’de trafoda çıkan yangın elektrik kablolarını patlattı, 10 sokak karanlığa gömüldü Kocaeli'de trafoda çıkan yangın elektrik kablolarını patlattı, 10 sokak karanlığa gömüldü
23:16 Beşiktaş, Fernando Santos ile 10 maçta 6 kez gol atamadı Beşiktaş, Fernando Santos ile 10 maçta 6 kez gol atamadı
22:25 Kara Kartal ağır yaralı Beşiktaş, Gaziantep FK’ye deplasmanda 2-0 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş, Gaziantep FK'ye deplasmanda 2-0 yenildi
22:14 Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Al-Musrati sakatlandı Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Al-Musrati sakatlandı
21:59 Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz, Dominikli bir ailenin evine girip çuvalla yiyecek çaldı Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz, Dominikli bir ailenin evine girip çuvalla yiyecek çaldı
21:12 Emre Belözoğlu ve Serhat Akın arasındaki tartışma büyüyor: Sana mı soracağım oğlum Emre Belözoğlu ve Serhat Akın arasındaki tartışma büyüyor: Sana mı soracağım oğlum?
20:10 İstanbul Bakırköy’de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü
19:59 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Türkiye’nin İHA’lara İhtiyacı Yok DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Türkiye'nin İHA'lara İhtiyacı Yok
19:09 İBB Spor Kulübü Başkanı’nın para sayma görüntüleriyle ilgili CHP açıklama İBB Spor Kulübü Başkanı'nın para sayma görüntüleriyle ilgili CHP açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 00:51:26. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da düzenlenen Deaflympics'te alp disiplini branşında madalyalar sahiplerini buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement