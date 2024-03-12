Erzurum\'da düzenlenen Deaflympics\'te alp disiplini branşında madalyalar sahiplerini buldu

Fernando Santos'tan maç sonuna damga vuran sözler: Üzerimde baskı hissetmiyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, 2-0 kaybettikleri Gaziantep FK maçının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Aldığı sonuçlardan dolayı taraftarlardan sert eleştiri alan antrenör, "Bir baskı hissetmiyorum. Üzerimde hissettiğim tek baskı, Beşiktaş'ı daha iyi bir takım haline getirme konusu. Bu konuda da sorumlu olan benim. Bunları yapacak olan benim" dedi.