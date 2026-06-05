Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından 2005 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'nin 20'ncisi, 2-3 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.
TBF'den yapılan açıklamaya göre Sinan Erdem Spor Salonu'nda organize edilecek seminer, TBF koordinatörlüğünde Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Dünya Basketbol Antrenörleri Birliği (WABC) ve Türkiye Basketbol Antrenörler Derneği (TÜBAD) işbirliğiyle düzenlenecek.
FIBA onaylı seminerde bu yıl yine basketbolun değerli isimleri antrenörlerle buluşacak.
Son Dakika › Spor › 20. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri İstanbul'da - Son Dakika
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