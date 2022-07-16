20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası, Denizli'de başladı - Son Dakika
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20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası, Denizli'de başladı

16.07.2022 18:14
20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası, Denizli'de başladı

20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası, Denizli'de çeşitli branşlarda yapılan eleme müsabakalarıyla başladı.

20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası, Denizli'de çeşitli branşlarda yapılan eleme müsabakalarıyla başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi ve Atletizm Sahası'nda 52'incisi düzenlenen şampiyona öncesinde açılış töreni yapıldı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yaptığı konuşmada, müsabakalara ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Balkan Atletizm Genel Sekreteri Galia Puhaleva ile Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Yasin Taş da sporculara başarı diledi.

Yarın yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek şampiyonada, 17 ülkeden 265 sporcu mücadele ediyor.

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18. Dünya Atletizm Şampiyonası 18. Dünya Atletizm Şampiyonası
Kaynak: AA

Atletizm, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası, Denizli'de başladı - Son Dakika

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