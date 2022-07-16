20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası, Denizli 'de çeşitli branşlarda yapılan eleme müsabakalarıyla başladı.

Kaynak: AA

Atletizm, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası, Denizli'de başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.