 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
20 Yaş Altı Erkek Milli Buz Hokeyi Takımı Kırgızistan'ı 4-3 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi

20 Yaş Altı Erkek Milli Buz Hokeyi Takımı Kırgızistan'ı 4-3 Yendi

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 Yaş Altı Erkek Milli Buz Hokeyi Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu ilk maçında Kırgızistan'ı 4-3 yenerek galibiyetle başladı. Milli takım, ikinci karşılaşmasında Meksika ile mücadele edecek ve grup lideri olarak bir üst klasmana yükselme şansını elde edecek.

20 Yaş Altı Erkek Milli Buz Hokeyi Takımı Kırgızistan\'ı 4-3 Yendi
22.01.2024 - 18:47,
Abone Ol

20 Yaş Altı Erkek Milli Buz Hokeyi Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu ilk maçında Kırgızistan'ı 4-3 yendi.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Sofya'da bugün başlayan organizasyonda Kırgızistan ile karşılaştı.

Rakibini 4-3 yenen 20 Yaş Altı Erkek Milli Buz Hokeyi Takımı, organizasyona galibiyetle başladı.

Milliler, organizasyon ikinci karşılaşmasında yarın TSİ 17.30'da Meksika ile mücadele edecek. Milli takım, grubunu ilk sırada tamamlaması halinde bir üst klasmana yükselecek.

20 Yaş Altı Erkek Milli Buz Hokeyi Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Mehmet Ayberk Karadağ, Çağan Ege Odabaş, Arhan Kuzey Girgin, Emin İnandı, Hamza Yavuz, Enes Demir, Mehmet Ergene, Kemal Can Aydin, Ziya Efe Güçlü, Bedir Baran Bayazit, Zafer Şerik, Muhammet Hamza Karaman, Emir Ali Seçer, Abdullah Suat Kanat, Kerem Altun, Furkan Duran, Amir Zihni Tınaz, Osman Emin Meydancı, Efe Han Öztorun, Oğulcan Heja Kızılkaya"

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bulgaristan, Kırgızistan, Milli Takım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 20 Yaş Altı Erkek Milli Buz Hokeyi Takımı Kırgızistan'ı 4-3 Yendi - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 06:11:07. #1.12#
SON DAKİKA: 20 Yaş Altı Erkek Milli Buz Hokeyi Takımı Kırgızistan'ı 4-3 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement