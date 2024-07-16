20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı İspanya'ya mağlup oldu - Son Dakika
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20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı İspanya'ya mağlup oldu

20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı İspanya\'ya mağlup oldu

FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, İspanya'ya 81-73'lük skorla kaybetti. Milliler, grup aşamasını 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamladı ve Son 16 Turu'nda Litvanya ile karşılaşacak.

16.07.2024 09:27
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FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, üçüncü maçında İspanya'ya 81-73'lük skorla kaybetti.

Ay-yıldızlılar müsabakaya Berke Büyüktuncel, Özgür Cengiz, Berk Can Akın, Mehmet Efe Demirel ve Melih Tunca beşiyle başladı. Milliler karşılaşmanın ilk yarısını 39-36 önde tamamladı.

20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nda Melih Tunca 25 sayı - 6 asist ve Berke Büyüktuncel 15 sayı - 5 ribaund ile oynadı. İspanya'da ise Jordi Rodriguez 15 sayı kaydetti.

Şampiyonada grup aşamasını 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile tamamlayan Ay-yıldızlıları, Son 16 Turu karşılaşmasında Litvanya ile yarın karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı İspanya'ya mağlup oldu - Son Dakika

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