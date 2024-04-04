20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Portekiz'i 3-2 mağlup etti.

Trabzon Barosu Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında futbolcular hakkında işlem yapılmamasını eleştirdi

Trabzon Barosu Başkanı Duygu Keleş Aydın, Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakasının ardından şikayet ve suç duyurularına rağmen futbolcular hakkında işlem yapılmamasını eleştirdi. Aydın, olayların sporun ruhuna aykırı olduğunu belirterek, tutuklu bulunan taraftarların yanı sıra sahaya giren futbolcular hakkında da işlem yapılmamasının adil yargılamaya zarar verdiğini ifade etti. Trabzon Barosu olarak hukuk devleti ve eşitlik ilkelerine uygun hareket edilmesi çağrısında bulunan Aydın, Trabzon şehrinin hukukunu savunmak için tüm dinamiklerin harekete geçmesini istedi.