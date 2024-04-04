20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Portekiz'i 3-2 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Çekya'da düzenlenen 2. tur elemelerinde mücadele eden milli takım, ilk maçında Portekiz'i 23-25, 23-25, 25-15, 25-20 ve 15-8'lik setlerle 3-2 yendi.
Elemelere galibiyetle başlayan milliler, ikinci maçında yarın İsviçre ile karşılaşacak.
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off yarı final (1-4 serisi) ikinci maçında Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan sarı-lacivertli takım, finale yükseldi. Fenerbahçe Opet, final serisinde VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk için mücadele edecek. Türk Hava Yolları ise VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit eşleşmesinin kaybedeniyle üçüncülük maçları oynayacak.
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, İstanbul RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin Turkcell Süper Kupa müsabakasının 23 Mayıs'a ertelenmesi talebinin kabul edilmediğini açıkladı. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, maçın 7 Nisan'da oynanacağı ve elde edilecek bilet gelirinin depremden etkilenen vatandaşların yararına kullanılacağı belirtildi. Fenerbahçe'nin ayrıca Süper Lig'de oynayacağı maçın da ertelenme talebi reddedildi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Çağdaş Bodrumspor, ABD'li oyuncu Miles Norris'i transfer etti. Amar Alibegovic'in İtalya'ya gönderilmesinin ardından yapılan transferle güçlü bir oyuncu kazandıklarını belirten takımın genel menajeri Onur Aksoy, hedeflerinin sezon sonuna kadar maç kaybetmeden ilerlemek olduğunu söyledi. Çağdaş Bodrumspor, 26. haftada Reeder Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, 2023 Turkcell Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağını ve maç gelirlerinin depremzede vatandaşlara bağışlanacağını duyurdu. Fenerbahçe'nin maçı ertelemek istemesi ve Olympiakos maçının ertelenmemesi konularında da açıklamalar yapıldı.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçında Arkas Spor, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan Arkas Spor, 5'incilik maçları oynayacak. Bursa Büyükşehir Belediyespor ise sezonu 7'nci sırada tamamlamak için mücadele edecek.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, çakar lamba kullanan, plakalarını kapatan, drift-makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, abart egzoz ve yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden araçlara yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda 2 bin 666 araç sürücüsüne 6 milyon 428 bin 751 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 344 araç trafikten men edilirken, 26 araç sürücüsünün de sürücü belgeleri geri alındı. Trafik güvenliği konusundaki denetimlerin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
Trabzon Barosu Başkanı Duygu Keleş Aydın, Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakasının ardından şikayet ve suç duyurularına rağmen futbolcular hakkında işlem yapılmamasını eleştirdi. Aydın, olayların sporun ruhuna aykırı olduğunu belirterek, tutuklu bulunan taraftarların yanı sıra sahaya giren futbolcular hakkında da işlem yapılmamasının adil yargılamaya zarar verdiğini ifade etti. Trabzon Barosu olarak hukuk devleti ve eşitlik ilkelerine uygun hareket edilmesi çağrısında bulunan Aydın, Trabzon şehrinin hukukunu savunmak için tüm dinamiklerin harekete geçmesini istedi.
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