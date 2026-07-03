20 Yaş Altı Kadın Hentbol Takımı 25. Sırada

20 Yaş Altı Kadın Hentbol Milli Takımı, Çin'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nı 25. sırada tamamladı.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Jinzhong kentinde gerçekleştirilen 2026 IHF Kadınlar 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda klasman maçları sona erdi.
Ay-yıldızlı ekip, klasman etabındaki ilk karşılaşmasında Kanada'yı 38-18 mağlup etti. Milli takım, ikinci maçında ise Tunus'u 31-28 yendi.
Türkiye, klasman etabındaki son karşılaşmada Paraguay'ı 27-22 yenerek şampiyonayı 25. sırada bitirdi.
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