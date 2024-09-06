Soykan Başar: 'Galibiyeti Hak Ettik' - Son Dakika
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Soykan Başar: 'Galibiyeti Hak Ettik'

Soykan Başar: \'Galibiyeti Hak Ettik\'

20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Soykan Başar, Elit Lig'de 1-1 berabere biten İngiltere karşılaşmasında galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Başar, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada takımın performansından memnun olduğunu belirtti ve önümüzdeki Çekya maçı için baskılı bir oyun anlayışıyla sahaya çıkacaklarını ifade etti.

06.09.2024 23:46
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20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Soykan Başar, Elit Lig'de 1-1 berabere biten İngiltere karşılaşmasında galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Soykan Başar, müsabakanın ardından Pendik Stadı'nda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İngiltere maçının keyifli ve tempolu geçtiğini belirten Soykan Başar, "Agresif oynayan, hücum anlamında ne yapmasını bilen ve savunma reaksiyonunu çok hızlı veren bir takımız. Bunların üzerine de çalışmaya devam ediyoruz. Bu sene Elit Lig'e ilk kez katılıyoruz. Önemli takımlar var. Bu takımlar arsında en iyisini yapmaya çalışacağız. Ben 2005 grubuyla daha önce çalıştım. En iyi takımlara karşı nasıl oynanır biliyorlar. Bu kadroyu en üst seviyeye çıkaracağız. İlk yarı İngiltere'ye karşı üstündük. Çok pozisyona girdik. Beraberliğe çok üzüldük. Galibiyeti hak ettik. İkinci yarı kırılmalar oldu ama bu da çok normal. Sonuçta İngiltere de beraberliği yakalamak istiyorduk." değerlendirmesinde bulundu.

Sıradaki Çekya karşılaşması hakkında görüşlerini dile getiren Başar, "Biz kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Baskılı bir oyun anlayışımız olacak. Top bizdeyken ne yapmasını bilen, toplu hücum eden ama savunmaya da hızlı dönen bir takım olacağız. Bu gençlerin kulüplerde şans bulması lazım. Üst seviyedeki oyunculara karşı biz, oyuncularımıza süre veriyoruz. Bu çok önemli bir detay. Bu gençlerle kulüplerin yarınları kurtulacak. Oyuncuların kulüplerinde şans bulup buraya daha hazır gelmesi de bizim için çok değerli olacak." şeklinde konuştu.

Elit Lig'in 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı oyuncularına tecrübe katacağını aktaran Başar, " Avrupa Şampiyonası'nda bu tarz maçları tecrübe ettik. Bu takımın yarısı daha 1 ay önce Kuzey İrlanda'da Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti. Grubumuzda İspanya, Fransa ve Danimarka vardı. Bu takım İspanya'ya karşı %70 topa sahip oldu. Bu çok önemli detay. Üst seviye maç oynamak, bir oyuncuyu geliştiriyor. Bizim için rakip önemli değil. Bizim için önemli olan oyuncularımızın sahada mücadele etmesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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