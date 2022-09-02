Eski Fenerbahçeli Daniel Güiza, 42 yaşında Union Deportiva Algaida ile anlaştı

Eski Fenerbahçeli Daniel Güiza, 42 yaşında bir transfer daha yaptı. Deneyimli golcünün yeni adresi İspanya 6. Futbol Ligi oldu.
Daniel Güiza, İspanya 6. Futbol Ligi'nde mücadele eden Union Deportiva Algaida'ya transfer oldu. 42 yaşındaki futbolcu, 99 numaralı numaralı formasıyla poz vermeyi de ihmal etmedi. İspanyol golcünün bu transferi sosyal medyada da büyük ilgi çekti.
42 yaşındaki forvet kariyerinde sırasıyla Barcelona B, Murcia, Getafe, Mallorca, Fenerbahçe, Johor, Cerro Porteno, Cadiz, Sanluqueno takımlarının formalarını giydi. Güiza, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 98 maçta ise 35 gol atma başarısı gösterdi.
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