2020 yılı FIFA kokartı takacak hakemlerimiz belli oldu

Avrupa'da 2022 yılında düdük çalacak hakemlerimiz belli oldu. 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak olan ve FIFA tarafından onaylanan listede Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık ve Halil Umut Meler gibi hakemlerimiz bulunuyor.

İŞTE KOKART TAKMAYA HAK KAZANAN HAKEMLER LİSTESİ

2022 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler listesi şöyle: