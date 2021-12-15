2020 yılı FIFA kokartı takacak hakemlerimiz belli oldu

Avrupa'da 2022 yılında düdük çalacak hakemlerimiz belli oldu. 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak olan ve FIFA tarafından onaylanan listede Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık ve Halil Umut Meler gibi hakemlerimiz bulunuyor.
İŞTE KOKART TAKMAYA HAK KAZANAN HAKEMLER LİSTESİ
2022 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler listesi şöyle:
- FIFA HAKEMİ: Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Arda Kardeşler, Abdulkadir Bitigen, Yaşar Kemal Uğurlu, Zorbay Küçük
- FIFA YARDIMCI HAKEMİ: Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara, Ali Saygın Ögel
- FIFA VAR HAKEMİ: Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Arda Kardeşler, Mete Kalkavan, Abdulkadir Bitigen, Yaşar Kemal Uğurlu
- FIFA KADIN HAKEMİ: Melis Özçiğdem, Neslihan Muratdağı, Cansu Tiryaki, Gamze Durmuş Pakkan
- FIFA KADIN YARDIMCI HAKEMİ: Betül Nur Yılmaz, Mürvet Yavuztürk, Sedef Aktan, Deybet Gök
- FIFA PLAJ FUTBOLU HAKEMİ: Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok, Mustafa Teker, Gökhan Barçın
- FIFA FUTSAL HAKEMİ: Kamil Çetin, Fatma Özlem Tursun, Ozan Soykan, Murat Çolak, Uğur Çakmak