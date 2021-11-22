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2021 FIFA En İyiler Ödülleri'nin adayları duyuruldu - Son Dakika

2021 FIFA En İyiler Ödülleri'nin adayları duyuruldu

22.11.2021 22:23
2021 FIFA En İyiler Ödülleri'nin adayları duyuruldu

2021 FIFA En İyiler Ödülleri'ne aday gösterilen isimler belli oldu.

2021 FIFA En İyiler Ödülleri'ne aday gösterilen isimler belli oldu.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, erkekler ve kadınlar futbolunda yılın en başarılı isimleri, aralarında Eniola Aluko, Emma Byrne, Marta Tejedor, Tim Cahill, David Trezeguet ve Alexi Lalas'ın da yer aldığı heyet tarafından belirlendi.

Bugün başlayan halk oylaması, 10 Aralık'ta tamamlanacak. Her kategoride en fazla oyu alan 3 aday, finale kalacak. Finalistler, 2022 yılının başlarında, kazananlar ise 17 Ocak'ta açıklanacak. Yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü'nün adayları ise daha sonra duyurulacak.

Aday gösterilen isimler şöyle:

En iyi erkek futbolcu

Karim Benzema (Real Madrid)

Kevin de Bruyne (Manchester City)

Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United)

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Jorginho (Chelsea)

N'Golo Kante (Chelsea)

Robert Lewandowski (Bayern Münih)

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

Lionel Messi ( Barcelona/Paris Saint-Germain)

Neymar (Paris Saint-Germain)

Muhammed Salah (Liverpool)

En iyi kadın futbolcu

Stina Blackstenius (Hacken)

Aitana Bonmati (Barcelona)

Lucy Bronze (Manchester City)

Magdalena Eriksson (Chelsea)

Caroline Graham Hansen (Barcelona)

Pernille Harder (Chelsea)

Jennifer Hermoso (Barcelona)

Ji Soyun (Chelsea)

Sam Kerr (Chelsea)

Vivianne Miedema (Arsenal)

Alexia Putellas (Barcelona)

Christine Sinclair (Portland Thorns)

Ellen White (Manchester City)

En iyi erkek teknik direktör

Antonio Conte (Inter/Tottenham)

Hansi Flick (Bayern Münih/ Almanya Milli Takımı)

Pep Guardiola (Manchester City)

Roberto Mancini (İtalya Milli Takımı)

Lionel Sebastian Scaloni (Arjantin Milli Takımı)

Diego Simeone (Atletico Madrid)

Thomas Tuchel (Chelsea)

En iyi kadın teknik direktör

Lluis Cortes (Barcelona)

Peter Gerhardsson (İsveç Milli Takımı)

Emma Hayes (Chelsea)

Beverly Priestman (Kanada Milli Takımı)

Sarina Wiegman (Hollanda Milli Takımı/İngiltere Milli Takımı)

En iyi erkek kaleci

Alisson Becker (Liverpool)

Gianluigi Donnarumma (Milan/Paris Saint-Germain)

Edouard Mendy (Chelsea)

Manuel Neuer (Bayern Münih)

Kasper Schmeichel (Leicester City)

En iyi kadın kaleci

Ann-Katrin Berger (Chelsea)

Christiane Endler (Paris Saint-Germain/Olimpik Lyon)

Stephanie Lynn Marie Labbe (Rosengard/Paris Saint-Germain)

Hedvig Lindahl (Atletico Madrid)

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

Paris Saint Germain, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Real Madrid, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2021 FIFA En İyiler Ödülleri'nin adayları duyuruldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: 2021 FIFA En İyiler Ödülleri'nin adayları duyuruldu - Son Dakika
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