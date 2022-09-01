2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika
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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

01.09.2022 19:08
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

Salon: Tiflis ArenaHakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Oskars Lucis (Letonya), Gatis Salins (Letonya)Türkiye: Şehmus Hazer 4, Cedi Osman 15, Furkan Korkmaz 9, Alperen Şengün 12, Sertaç Şanlı 4, Larkin 18, Ercan Osmani, Buğrahan Tuncer, Melih Mahmutoğlu 9, Yiğitcan Saybir 1Karadağ: Perry...

Salon: Tiflis Arena

Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Oskars Lucis (Letonya), Gatis Salins (Letonya)

Türkiye: Şehmus Hazer 4, Cedi Osman 15, Furkan Korkmaz 9, Alperen Şengün 12, Sertaç Şanlı 4, Larkin 18, Ercan Osmani, Buğrahan Tuncer, Melih Mahmutoğlu 9, Yiğitcan Saybir 1

Karadağ: Perry 8, Popovic 7, Radovic 8, Radoncic 4, Nikolic, Dubljevic 18, Simonovic 13, Vuceljic 4, Mihailovic 6, Drobnjak, Ilic

1. Periyot: 14-18

Devre: 41-31

3. Periyot: 53-51

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu ilk maçında Karadağ'ı 72-68 yendi.

İki takımın da sert savunmayla başladığı maçta A Milli Takım, 5. dakikayı 8-6 önde geçti. Ay-yıldızlı takım Alperen Şengün ve Cedi Osman ile skor üretirken, pota altını iyi kullanan Karadağ Popovic ve Vuceljic'in basketleriyle ilk periyodu 18-14 önde bitirdi.

İkinci periyodun ilk bölümünde boyalı alanda Sertaç Şanlı ve Alperen Şengün, üç sayı çizgisinin gerisinden de Melih Mahmutoğlu ile sayı bulan A Milli Takım, 15. dakikada 26-25 öne geçti. Shane Larkin'in üst üste kaydettiği üç sayılık basketlerle iyi bir tempo yakalayan milli takım, soyunma odasına 41-31 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Karadağ, yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyen A Milli Takım karşısında yakaladığı 8-0'lık seriyle 24. dakikada farkı 2 sayıya (41-39) indirdi. Ay-yıldızlı takımın hücumdaki kötü oyununu sürdürdüğü mücadelede Karadağ, Dubljevic ile etkili oldu ve 27. dakikada 47-44 öne geçti. Shane Larkin'in basketleriyle tekrar toparlanan milli takım, son çeyreğe de 53-51 önde girdi.

Son çeyreğin ilk bölümünde takımlar karşılıklı basketler bulurken, A Milli Takım son 5 dakikaya 61-60 önde girdi. Karadağ, Dubljevic ile üst üste bulduğu üç sayılık basketlerle 37. dakikaya girilirken 5 sayılık (61-66) fark yakaladı. Ay-yıldızlı takım, Melih Mahmutoğlu ve Alperen Şengün'ün basketleriyle oyunu dengelemeye çalışırken, son dakikaya 68-67 Karadağ'ın üstünlüğüyle girildi. Bitime 23 saniye kala Furkan Korkmaz'ın zor basketiyle 69-68 öne geçen A Milli Takım, rakibinin sonraki hücumunu başarılı bir şekilde savuşturdu. Ay-yıldızlı takım, son saniyede Furkan Korkmaz'ın uzaktan attığı üç sayılık basketle müsabakayı 72-68 kazandı ve şampiyonaya galibiyetle başladı.

A Milli Takım, gruptaki ikinci maçını 3 Eylül Cumartesi günü Bulgaristan ile yapacak. Karadağ ise ikinci maçında aynı gün Belçika ile karşılaşacak.

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Ergin Ataman ve Furkan Korkmaz'dan Avrupa Şampiyonası değerlendirmesi Ergin Ataman ve Furkan Korkmaz'dan Avrupa Şampiyonası değerlendirmesi
Kaynak: AA

Melih Mahmutoğlu, Furkan Korkmaz, Sertaç Şanlı, Cedi Osman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika
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