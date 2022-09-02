2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası B Grubu'nda ilk maçlar sona erdi.
Almanya'nın Köln şehrinde oynanan B Grubu'ndaki ilk karşılaşmalar sonucunda Bosna Hersek, Slovenya ve Almanya, turnuvaya galibiyetle başladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Bosna Hersek- Macaristan: 95-85
Slovenya- Litvanya: 92-85
Fransa-Almanya: 63-76
İkinci maçlar
B Grubu'nda ikinci maçlar, 3 Eylül Cumartesi günü oynanacak.
Karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:
15.30 Almanya-Bosna Hersek
18.45 Litvanya-Fransa
21.30 Macaristan-Slovenya
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