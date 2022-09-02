2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika
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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

02.09.2022 00:01
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası B Grubu'nda ilk maçlar sona erdi.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası B Grubu'nda ilk maçlar sona erdi.

Almanya'nın Köln şehrinde oynanan B Grubu'ndaki ilk karşılaşmalar sonucunda Bosna Hersek, Slovenya ve Almanya, turnuvaya galibiyetle başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Bosna Hersek- Macaristan: 95-85

Slovenya- Litvanya: 92-85

Fransa-Almanya: 63-76

İkinci maçlar

B Grubu'nda ikinci maçlar, 3 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

Karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:

15.30 Almanya-Bosna Hersek

18.45 Litvanya-Fransa

21.30 Macaristan-Slovenya

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Kaynak: AA

Macaristan, Slovenya, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika

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