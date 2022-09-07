2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda maçlar tamamlandı.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanan grubun 5. ve son maçlarının ardından ilk dört sırada yer alan İspanya, Türkiye, Karadağ ve Belçika, şampiyonada son 16 turuna yükseldi. Bulgaristan ile grup maçlarına ev sahipliği yapan Gürcistan ise elendi.
A Grubu'nda son maçların sonuçları şöyle:
Türkiye-İspanya: 69-72
Bulgaristan-Belçika: 80-89
Gürcistan-Karadağ: 73-81
Puan durumu
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|İspanya
|5
|4
|1
|431
|368
|63
|9
|Türkiye
|5
|3
|2
|403
|378
|25
|8
|Karadağ
|5
|3
|2
|381
|378
|3
|8
|Belçika
|5
|3
|2
|384
|383
|1
|8
|Bulgaristan
|5
|1
|4
|427
|475
|-48
|6
|Gürcistan
|5
|1
|4
|381
|425
|-44
|6
Son 16 turundaki rakipleri belli
2022 Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'ndan çıkan takımlar, B Grubu'nda tur atlayan ekipler çapraz olarak eşleşti.
İki grupta da maçların tamamlanmasıyla son 16 turu eşleşmeleri şöyle oluştu:
İspanya-Litvanya
Türkiye-Fransa
Karadağ-Almanya
Belçika-Slovenya
Şampiyonaya son 16 turundan itibaren Almanya'nın başkenti Berlin'de devam edilecek.
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