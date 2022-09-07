2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda maçlar tamamlandı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanan grubun 5. ve son maçlarının ardından ilk dört sırada yer alan İspanya, Türkiye, Karadağ ve Belçika, şampiyonada son 16 turuna yükseldi. Bulgaristan ile grup maçlarına ev sahipliği yapan Gürcistan ise elendi.

A Grubu'nda son maçların sonuçları şöyle:

Türkiye-İspanya: 69-72

Bulgaristan-Belçika: 80-89

Gürcistan-Karadağ: 73-81

Puan durumu

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:

Takım O G M A Y Av. Puan İspanya 5 4 1 431 368 63 9 Türkiye 5 3 2 403 378 25 8 Karadağ 5 3 2 381 378 3 8 Belçika 5 3 2 384 383 1 8 Bulgaristan 5 1 4 427 475 -48 6 Gürcistan 5 1 4 381 425 -44 6 Son 16 turundaki rakipleri belli 2022 Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'ndan çıkan takımlar, B Grubu'nda tur atlayan ekipler çapraz olarak eşleşti. İki grupta da maçların tamamlanmasıyla son 16 turu eşleşmeleri şöyle oluştu: İspanya-Litvanya Türkiye-Fransa Karadağ-Almanya Belçika-Slovenya Şampiyonaya son 16 turundan itibaren Almanya'nın başkenti Berlin'de devam edilecek.

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