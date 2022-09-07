2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika
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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

07.09.2022 23:42
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda maçlar tamamlandı.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda maçlar tamamlandı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanan grubun 5. ve son maçlarının ardından ilk dört sırada yer alan İspanya, Türkiye, Karadağ ve Belçika, şampiyonada son 16 turuna yükseldi. Bulgaristan ile grup maçlarına ev sahipliği yapan Gürcistan ise elendi.

A Grubu'nda son maçların sonuçları şöyle:

Türkiye-İspanya: 69-72

Bulgaristan-Belçika: 80-89

Gürcistan-Karadağ: 73-81

Puan durumu

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:

TakımOGM A Y Av. Puan
İspanya541431368639
Türkiye532403378258
Karadağ53238137838
Belçika53238438318
Bulgaristan514427475-486
Gürcistan514381425-446

Son 16 turundaki rakipleri belli

2022 Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'ndan çıkan takımlar, B Grubu'nda tur atlayan ekipler çapraz olarak eşleşti.

İki grupta da maçların tamamlanmasıyla son 16 turu eşleşmeleri şöyle oluştu:

İspanya-Litvanya

Türkiye-Fransa

Karadağ-Almanya

Belçika-Slovenya

Şampiyonaya son 16 turundan itibaren Almanya'nın başkenti Berlin'de devam edilecek.

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Kaynak: AA

Karadağ, Türkiye, İspanya, Spor, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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