2022 Dünya Gençler B Curling Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Türkiye, Letonya'yı 9-1 yenerek ilk galibiyetine ulaştı.
Dünya Gençler B Curling Şampiyonası'nda erkekler mücadelesi Finlandiya'da devam ediyor.
Lohja kentindeki üçüncü maçında Letonya ile karşılaşan milli takım, rakibini 9-1 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, ilk 2 maçında Çekya'ya 12-5, İtalya'ya ise 8-3 kaybetmişti.
Türkiye, yarın Hong Kong ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA
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