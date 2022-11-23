Bu ne büyük şanssızlık! Fransa, Dünya Kupası'nda kara kara sahaya nasıl çıkacağını düşünüyor

Fransa Milli Takımı'nda sakatlar kervanına yeni bir isim daha eklendi. Daha önce 6 futbolcusunu Dünya Kupası'na götüremeyen Horozlar, Lucas Hernandez'i de kaybetti.

DÜNYA KUPASI'NI KAPATTI

2022 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'yı 4-1 yenen Fransa'da Lucas Hernandez sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Yıldız futbolcunun, Dünya Kupası'nı kapattığı belirtildi.

7 FUTBOLCUYU KATAR'A GÖTÜREMEMİŞLERDİ

Fransızlar daha önce Dünya Kupası'na sakatlıkları nedeniyle Mike Maignan, Presnel Kimpembe, N'Golo Kante, Paul Pogba, Christopher Nkunku ve Karim Benzema'yı götürememişti.