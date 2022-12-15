Portekiz'de Fernando Santos kararı! Cristiano Ronaldo'yu yedek bırakmıştı - Son Dakika
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Portekiz'de Fernando Santos kararı! Cristiano Ronaldo'yu yedek bırakmıştı

15.12.2022 20:01

Portekiz 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a 1-0 kaybederek turnuvaya veda etmişti. Turnuva sonrası teknik direktör Fernando Santos'un geleceği merak ediliyordu. Portekiz Futbol Federasyonu, deneyimli teknik adamla yollarını ayırma kararı aldı.

Çeyrek finalde Fas'a 1-0 kaybederek 2022 Dünya Kupası'ndan elenen Portekiz'de Fernando Santos'un akıbeti merak ediliyordu. Fernando Santos'un Portekiz'deki hikayesi bitti.

RONALDO'YU YEDEK BIRAKTI

Ronaldo'yu yedek oturtan Santos, Portekizli yıldızın hayranları tarafından büyük eleştiri almıştı. Santos'un Ronaldo ile dostluğu ve Portekiz kariyeri bu turnuvayla kapanmış oldu.

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ŞAMPİYONLUK YAŞADI

2014'te göreve getirilen Santos, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşamıştı. Şampiyonluğun Santos üstünde bir etkisi kalmadı.

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Cristiano Ronaldo, Fernando Santos, Portekiz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Portekiz'de Fernando Santos kararı! Cristiano Ronaldo'yu yedek bırakmıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Portekiz'de Fernando Santos kararı! Cristiano Ronaldo'yu yedek bırakmıştı - Son Dakika
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