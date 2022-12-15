Portekiz'de Fernando Santos kararı! Cristiano Ronaldo'yu yedek bırakmıştı

Çeyrek finalde Fas'a 1-0 kaybederek 2022 Dünya Kupası'ndan elenen Portekiz'de Fernando Santos'un akıbeti merak ediliyordu. Fernando Santos'un Portekiz'deki hikayesi bitti.

RONALDO'YU YEDEK BIRAKTI

Ronaldo'yu yedek oturtan Santos, Portekizli yıldızın hayranları tarafından büyük eleştiri almıştı. Santos'un Ronaldo ile dostluğu ve Portekiz kariyeri bu turnuvayla kapanmış oldu.

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

2014'te göreve getirilen Santos, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşamıştı. Şampiyonluğun Santos üstünde bir etkisi kalmadı.