Dinlenip dinlenip gol attılar! İspanya, Dünya Kupasın'da en farklı galibiyeti aldı

İspanya'nın yeni jenerasyonu gümbür gümbür geliyor. E Grubu'ndaki karşılaşmada İspanya, Kosta Rika'yı 7-0'lık skorla mağlup etti. İspanya, turnuvanın favorilerine gözdağı verdi.

İLK YARIDA 3 FARK

İspanya, 11'de Dani Olmo perdeyi açtı. Asensio 21'de skoru 2-0'a getirdi. 31'de ise Ferran Torres, ilk yarıda penaltıdan son sözü söyledi.

ŞOV DEVAM ETTİ

İkinci yarı da golle başladı. 54'te Ferran Torres, İspanya'yı 4-0'a taşıdı. 74'de Gavi 5. golü kaydetti. 90'da Carlos Soler 6. golü attı ama baç böyle bitmedi. Uzatma anlarında Morata sahneye çıktı ve son sözü söyledi. İspanya maçı 7-0 kazandı.