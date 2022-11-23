Dinlenip dinlenip gol attılar! İspanya, Dünya Kupasın'da en farklı galibiyeti aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Dinlenip dinlenip gol attılar! İspanya, Dünya Kupasın'da en farklı galibiyeti aldı

23.11.2022 21:01
Dinlenip dinlenip gol attılar! İspanya, Dünya Kupasın'da en farklı galibiyeti aldı

2022 Dünya Kupası'nın en farklı galibiyetini İspanya aldı. E Grubu'ndaki maçta İspanya, Kosta Rika'yı 7-0'lık skorla mağlup etti. İspanya, tarihinde ilk kez büyük bir turnuvanın bir maçında 7 gol attı.

İspanya'nın yeni jenerasyonu gümbür gümbür geliyor. E Grubu'ndaki karşılaşmada İspanya, Kosta Rika'yı 7-0'lık skorla mağlup etti. İspanya, turnuvanın favorilerine gözdağı verdi.

İLK YARIDA 3 FARK

İspanya, 11'de Dani Olmo perdeyi açtı. Asensio 21'de skoru 2-0'a getirdi. 31'de ise Ferran Torres, ilk yarıda penaltıdan son sözü söyledi.

Dinlenip dinlenip gol attılar! İspanya, Dünya Kupasın'da en farklı galibiyeti aldı

ŞOV DEVAM ETTİ

İkinci yarı da golle başladı. 54'te Ferran Torres, İspanya'yı 4-0'a taşıdı. 74'de Gavi 5. golü kaydetti. 90'da Carlos Soler 6. golü attı ama baç böyle bitmedi. Uzatma anlarında Morata sahneye çıktı ve son sözü söyledi. İspanya maçı 7-0 kazandı.

YORUMLAR
500
Almanya'yı yıkan Takuma Asano, Süper Lig yolcusu! Kış transfer döneminde imza için İstanbul'a gelecek Almanya'yı yıkan Takuma Asano, Süper Lig yolcusu! Kış transfer döneminde imza için İstanbul'a gelecek Rakibinin yanından dalga geçerek koşan Alman futbolcu Rüdiger, Japonya'nın 20 dakika içinde gelen golleriyle yıkıldı Rakibinin yanından dalga geçerek koşan Alman futbolcu Rüdiger, Japonya'nın 20 dakika içinde gelen golleriyle yıkıldı İspanya, Kosta Rika'yı rahat geçti: 7-0 İspanya, Kosta Rika'yı rahat geçti: 7-0

İspanya, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dinlenip dinlenip gol attılar! İspanya, Dünya Kupasın'da en farklı galibiyeti aldı - Son Dakika


Son Dakika
20:36 Almanya'yı yıkan Takuma Asano, Süper Lig yolcusu! Kış transfer döneminde imza için İstanbul'a gelecek
20:33 İflasını ilan eden kripto para borsası FTX'in Türkiye'deki mal varlıklarına el kondu
20:13 Mardin'de ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu adam, asansör boşluğunda bulundu
19:54 Her şey yenilgi sonrası ortaya çıktı! Messi, Suudi Arabistan ile ticari anlaşmaya imza atmış
19:46 Türkiye, Küba ile olan ticaret hacmini 200 milyon dolara çıkarıyor
19:41 Tekirdağ'da korku filmlerini aratmayan görüntü! Binlerce karga gökyüzünü işgal etti
19:24 İstanbul'da bastıran sağanak yağış sonrası trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk, yüzde 90'a ulaştı
19:23 Cinsiyet değiştirip "Meli Bendeli" adını kullanan Ahmet Melih Yılmaz'ın asansör pozu sosyal medyayı salladı! Görenler tanımakta güçlük çekti
19:14 Zihinsel engelli kızının 137 gündür kayıp olduğunu söyleyen annenin anlattıkları yürek dağladı: Evden her kaçtığında hamile dönüyor, 4 çocuğu var
19:09 Rakibinin yanından dalga geçerek koşan Alman futbolcu Rüdiger, Japonya'nın 20 dakika içinde gelen golleriyle yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2022 21:01:38. #1.12#
SON DAKİKA: Dinlenip dinlenip gol attılar! İspanya, Dünya Kupasın'da en farklı galibiyeti aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement