Mehmet Kazan, Almanya'da şampiyon oldu

2022 EDGA Uluslararası Bavyera Şampiyonası'nda milli golfçü Mehmet Kazan şampiyon oldu.

Avrupa Engelliler Golf Birliği'nin (EDGA) organize ettiği 2022 EDGA Uluslararası Bavyera Şampiyonası, 30-31 Temmuz 2022 tarihlerinde Almanya'da yapıldı. Golf Club Kidzingen'de düzenlenen müsabakada Almanya, Birleşik Krallık, Çekya ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10 ülkeden 68 sporcu sahaya çıktı. Oynanan müsabakanın final raundunun sonunda milli sporcu Mehmet Kazan, genel klasman tablosunda 150 (+6) gross skorla şampiyon olarak kupanın sahibi oldu. Şampiyonada yer alan bir diğer Türk sporcu ise Karahan Yıldırım ise iki günün toplamında Nett kategoride 77 puanla üçüncülük kupasının sahibi oldu. - İSTANBUL