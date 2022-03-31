2022 FIFA Dünya Kupası kura çekimi öncesi torbalar belirlendi - Son Dakika
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2022 FIFA Dünya Kupası kura çekimi öncesi torbalar belirlendi

31.03.2022 15:04
2022 FIFA Dünya Kupası kura çekimi öncesi torbalar belirlendi

2022 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi öncesi torbalar belli oldu.

2022 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi öncesi torbalar belli oldu.

FIFA'nın açıkladığı mart ayı dünya sıralamasına göre birinci torbada ev sahibi Katar'ın yanı sıra Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya ve Portekiz yer aldı.

Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Kupada yer alan 32 takım, 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Şu ana kadar 29 takımın katılma hakkı kazandığı turnuvada mücadele edecek son üç ekip, play-off maçlarının ardından belirlenecek.

Katar'ın başkenti Doha'da yarın saat 19.00'da gerçekleştirilecek kurada torbalar şöyle:

1. torba: Katar, Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz

2. torba: Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya, Uruguay, İsviçre, ABD, Hırvatistan

3. torba: Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore, Tunus

4. torba: Kamerun, Kanada, Ekvador, Suudi Arabistan, Gana, Galler/İskoçya- Ukrayna, Peru/Birleşik Arap Emirlikleri- Avustralya, Kosta Rika-Yeni Zelanda

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Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 43. basamağa geriledi Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 43. basamağa geriledi 2022 FIFA Dünya Kupası kura çekimi yarın yapılacak 2022 FIFA Dünya Kupası kura çekimi yarın yapılacak

Dünya Kupası, Brezilya, Belçika, Katar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2022 FIFA Dünya Kupası kura çekimi öncesi torbalar belirlendi - Son Dakika


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