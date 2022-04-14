2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika
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2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri

14.04.2022 11:37
2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri

2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemelerinde mücadele edecek A Milli Kadın Hentbol Takımı, Ankara'da kampa girdi.

2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemelerinde mücadele edecek A Milli Kadın Hentbol Takımı, Ankara'da kampa girdi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta yer alan milli takım, 20 Nisan'da Kastamonu'da Sırbistan, 23 Nisan'da da deplasmanda İsveç ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarına başkentte başladı.

Başantrenör Costica Buceschi yönetiminde Ankara THF Spor Kompleksi'nde kampa giren milli takım, 17 Nisan Pazar günü Kastamonu'ya geçecek.

2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri
2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri
2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri
2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri

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Hentbol, Türkiye, Ankara, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika


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