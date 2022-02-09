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2022 Kış Olimpiyatları'nda 6. olan Furkan Akar, Erzurum'da çiçeklerle karşılandı - Son Dakika

2022 Kış Olimpiyatları'nda 6. olan Furkan Akar, Erzurum'da çiçeklerle karşılandı

09.02.2022 21:53
2022 Kış Olimpiyatları'nda 6. olan Furkan Akar, Erzurum'da çiçeklerle karşılandı

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateni finalinde yarışan ve 6. sırayı alan 19 yaşındaki milli sporcu Furkan Akar, memleketi Erzurum'a döndü.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateni finalinde yarışan ve 6. sırayı alan 19 yaşındaki milli sporcu Furkan Akar, memleketi Erzurum'a döndü.

Çin'den İstanbul aktarmalı olarak memleketine gelen Furkan, Erzurum Havalimanı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, ailesi, yakınları ve arkadaşları tarafından çiçeklerle karşılandı.

Sporcu arkadaşları ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla tezahürat yaparak Furkan Akar'a sevgi gösterisinde bulundu. Karşılamada Erzurum bar ekibi de küçük bir gösteri yaptı.

Milli sporcu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kış Olimpiyat Oyunları tarihindeki en iyi dereceyi elde ettiğini aktararak, "Kış Olimpiyat Oyunları'ndan Türkiye tarihinde ilk defa güzel bir sonuç alarak döndüm. Bunun için çok mutluyum" dedi.

Yarışlar öncesi kendisine destek mesajları geldiğini dile getiren Akar, "Destekleri için başta Gençlik ve Spor Bakanı'mıza, antrenörüme, aileme, tüm Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Yarışlar öncesi destek mesajları, videoları aldım. Bunlar beni çok mutlu etti. Güzel bir sonuçla tarih yazıp, memleketime geri döndüm." diye konuştu.

Bu branşa hobi olarak başladığını anlatan Akar, şöyle konuştu:

"Daha sonra yeteneğim olduğu anlaşılınca, milli takıma seçildim. Bu işin gerçekten ciddi olduğunu o zaman anladım. Gençlerin idolü olmak ayrıca gurur verici. Küçük yaştakiler beni örnek aldıklarına dair mesajlar attı. Bunlar beni çok mutlu etti. Çeyrek finalde önümdeki 3 rakibim düştüğünde bir an şaşırdım. Biliyordum ki sürat pateninde son yarım tura kadar hiçbir şey belli olmuyor. Yarışlardan önce hocamla taktikler belirleyip, onu uyguladık."

Hedefleriyle ilgili konuşan Akar, "2026 Kış Olimpiyatları'nda madalya için koşacağız. Önümüzde Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası var. Buralarda da Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Milli sporcunun babası Yavuz Akar ise oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Destekleyenlere teşekkür ediyorum. Bu ilk olmadı, son da olmayacak. Furkan bunu başardı. Nice Furkan'lar da peşinden gelecek. Oğluma bu gururu bize yaşattığı için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erkekler 1000 metrede aldığı kotayla 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan Furkan, Türkiye'nin ilk olimpik kısa kulvar sürat pateni sporcusu olmuştu.???????

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Kış Olimpiyatları, Milli Sporcu, Erzurum, Pekin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2022 Kış Olimpiyatları'nda 6. olan Furkan Akar, Erzurum'da çiçeklerle karşılandı - Son Dakika Spor


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