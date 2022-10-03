Organizasyondan yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen maratonda bitiş çizgisine yaklaşık 5 kilometre kala fenalaşarak yere yığılan 36 yaşındaki erkek İngiliz yarışmacının, üç dakika içinde ambulansın gelmesiyle hastaneye kaldırılmasına rağmen verdiği yaşam mücadelesini kaybettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Londra, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 2022 Londra Maratonu'na katılan yarışmacı, vefat etti - Son Dakika

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