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2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Son Dakika

2022 Pekin Kış Olimpiyatları

11.02.2022 15:17
2022 Pekin Kış Olimpiyatları

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Fatih Arda İpcioğlu, erkekler bireysel büyük tepe elemelerini geçti.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Fatih Arda İpcioğlu, erkekler bireysel büyük tepe elemelerini geçti.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunlarda erkekler bireysel büyük tepe elemelerinde yarışan Fatih Arda, 116 metrelik atlayışıyla 94.6 puan aldı.

İlk 50 sporcu arasında yer alan 24 yaşındaki sporcu, yarın düzenlenecek birinci tur müsabakasında yarışmaya hak kazandı.

Milli sporcu, 5 Şubat'ta yapılan normal tepe eleme turunu geçmiş fakat 6 Şubat'taki birinci tur müsabakasında ilk 30'a giremeyerek final turunda yarışmaya hak kazanamamıştı.

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Kış Olimpiyatları, Türkiye, Fatih, Pekin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Son Dakika Spor


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