Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından İnceboğaz mevkisinde düzenlenen şampiyonada, gençler, büyükler ve masterlar kategorisinde 52 sporcu mücadele ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › 2022 Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası Antalya'da başladı - Son Dakika

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