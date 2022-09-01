2022 Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası Antalya'da başladı - Son Dakika
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2022 Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası Antalya'da başladı

01.09.2022 12:44
2022 Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası Antalya'da başladı

2022 Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası, Antalya'nın Kaş ilçesinde start aldı.

2022 Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası, Antalya'nın Kaş ilçesinde start aldı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından İnceboğaz mevkisinde düzenlenen şampiyonada, gençler, büyükler ve masterlar kategorisinde 52 sporcu mücadele ediyor.

Serbest Dalış Deniz (Açıksu) Outdoor yarışmaları, paletli sabit ağırlık (CWT), ip destekli sabit ağırlık (FIM), çift paletli sabit ağırlık (CWT-BF) ve paletsiz sabit ağırlık (CNF) disiplinlerinde gerçekleştiriliyor.

Müsabakalarda dereceye girecek sporcular Dünya Kupası'nda yarışma hakkı elde edecek.

Yarışlar 4 Eylül Pazar günü tamamlanacak.

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Kaynak: AA

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Antalya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2022 Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası Antalya'da başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: 2022 Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası Antalya'da başladı - Son Dakika
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