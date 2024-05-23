2024 Avrupa Çoklu Tekvando Oyunları Yarın Başlıyor

2024 Avrupa Çoklu Tekvando Oyunları, yarın Ankara'da başlayacak.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, 24-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda, 37 ülkeden toplam 1491 sporcu mücadele edecek.
Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılacak organizasyonda sporcular, kıta şampiyonalarına kota kazanma imkanı yakalayabilecek.
Müsabakalar yıldızlarda yarın, gençlerde 25 Mayıs Cumartesi günü, büyükler kategorisinde ise 26 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.
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