2024 Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası Roma'da düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

2024 Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası Roma'da düzenlenecek

2024 Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası Roma\'da düzenlenecek

2024 Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası, İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilecek. Milli okçuların da yer alacağı organizasyonda resmi antrenmanlar 19 Mayıs'ta başlayacak ve müsabakalar 20-24 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Türkiye'yi temsil edecek olan 11 sporcu, Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.

16.05.2024 08:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek.

Milli okçuların da katılacağı organizasyonda resmi antrenmanlar 19 Mayıs'ta, müsabakalar ise 20-24 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Türkiye'yi şampiyonada 11 sporcu temsil edecek.

Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular Yiğit Caner Aydın, Öznur Cüre Girdi, Merve Nur Eroğlu, Bahattin Hekimoğlu, Bülent Korkmaz, Nil Mısır, Yavuz Papağan, Sadık Savaş, Yağmur Şengül, Abdullah Yorulmaz ve Sevgi Yorulmaz madalya mücadelesi verecek.

Kaynak: AA

Türkiye, İtalya, Roma, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 2024 Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası Roma'da düzenlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:50 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya
10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
11:21 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönebilir Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
11:19 Kaş Adliyesi’nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:54 Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı! Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 12:14:34. #1.12#
SON DAKİKA: 2024 Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası Roma'da düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement