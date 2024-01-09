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2024 Dakar Rallisi'nde Loeb ve Cornejo 4. etabı kazandı - Son Dakika
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2024 Dakar Rallisi'nde Loeb ve Cornejo 4. etabı kazandı

Suudi Arabistan'da düzenlenen 46. Dakar Rallisi'nin 4. etabında otomobil kategorisinde Fransız Sebastien Loeb, motosiklet sınıfında ise Şilili Jose Ignacio Cornejo birinci oldu. Loeb, 2 saat 36 dakika 2 saniyelik derecesiyle birinciliği elde ederken, Cornejo ise 2 saat 51 dakika 11 saniyede etabı tamamlayarak birinci oldu. Yarışın genel klasmanında ise Yazeed Al Rajhi ve Cornejo liderliklerini sürdürüyor. Dakar Rallisi'nin beşinci etabı yarın Al Hodud ile Shubaytah arasında düzenlenecek.

2024 Dakar Rallisi\'nde Loeb ve Cornejo 4. etabı kazandı
09.01.2024 - 15:35,  Güncelleme: 15:36
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2024 Dakar Rallisi'nin 4. etabını, otomobil kategorisinde Fransız Sebastien Loeb, motosiklet sınıfında Şilili Jose Ignacio Cornejo kazandı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 46. Dakar Rallisi'nde Al Salamiya'dan Al Hofuf'a giden 299 kilometrelik parkurda düzenlenen 4. etap sona erdi. Otomobil sınıfında birinciliği, 2 saat 36 dakika 2 saniyelik derecesiyle Bahrain Raid Xtreme takımından Red Bull sporcusu Loeb elde etti.

Suudi Arabistan'dan Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing), Loeb'in 1 dakika 8 saniye arkasında ikinci, Katarlı Nasser Al-Attiyah (Nasser Racing) ise liderin 1 dakika 22 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing), genel klasmanda 15 saat 44 dakika 39 saniyeyle zirveye yerleşti.

Motosiklette kazanan Cornejo

Motosiklet kategorisinde, Monster Energy Honda takımından Jose Ignacio Cornejo, 2 saat 51 dakika 11 saniyede bitirdiği etapta birinciliğe ulaştı.

Şilili pilotu, etabı 2 dakika 59 saniye sonra bitiren ABD'li Ricky Brabec (Monster Energy Honda) ve 3 dakika 18 saniye geriden gelen Red Bull KTM Factory Racing takımından Arjantinli Kevin Benavides takip etti.

Cornejo, genel klasmanda da 17 saat 27 dakika 13 saniyeyle zirveye çıktı.

Dakar Rallisi'nin beşinci etabı, yarın Al Hodud ile Shubaytah arasındaki 527 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 12 etaptan oluşan 2024 Dakar Rallisi, 19 Ocak'ta Yanbu kentinde son bulacak.???????

Kaynak: AA
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Suudi Arabistan, Motosiklet, Redbull, Spor, Güncel, Son Dakika

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