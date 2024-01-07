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2024 Dakar Rallisi'nde Peterhansel ve Cornejo ikinci etabı kazandı - Son Dakika
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2024 Dakar Rallisi'nde Peterhansel ve Cornejo ikinci etabı kazandı

Suudi Arabistan'da düzenlenen 46. Dakar Rallisi'nin ikinci etabında otomobil kategorisinde Fransız Stephane Peterhansel, motosiklet sınıfında ise Şilili Jose Ignacio Cornejo birinci oldu. Peterhansel, otomobil kategorisindeki 50. etap galibiyetini elde ederek rekor kırdı. Genel klasmanda ise İspanyol Carlos Sainz liderliği sürdürdü. Motosiklette ise Botsvanalı Ross Branch zirvedeki yerini korudu. Ralli, 19 Ocak'ta sona erecek.

2024 Dakar Rallisi\'nde Peterhansel ve Cornejo ikinci etabı kazandı
07.01.2024 - 16:22,
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2024 Dakar Rallisi'nin ikinci etabını, otomobil kategorisinde Fransız Stephane Peterhansel, motosiklet sınıfında Şilili Jose Ignacio Cornejo kazandı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 46. Dakar Rallisi'nde Al Henakiyah ile Al Duwadimi kentleri arasındaki 463 kilometrelik ikinci etap sona erdi. Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 54 dakika 40 saniyelik derecesiyle Audi takımından Peterhansel elde etti.

Dakar Rallisi'nde otomobil kategorisindeki 50. etap galibiyetini alan Peterhansel, bu alanda rekorun sahibi Fin Ari Vatanen'i yakaladı.

Fransız Sebastien Loeb (Bahreyn Raid Xtreme), Peterhansel'in 29 saniye arkasında ikinci, ABD'li Seth Quintero (Toyota Gazoo) ise liderin 3 dakika 11 saniye gerisinde üçüncü oldu.

İspanyol Carlos Sainz (Audi), genel klasmanda 8 saat 49 dakika 38 saniyeyle zirveye yerleşti.

Motosiklette kazanan Cornejo

Motosiklet kategorisinde Monster Energy Honda takımından Jose Ignacio Cornejo, 4 saat 24 dakika 17 saniyede bitirdiği etapta birinciliğe ulaştı.

Şilili pilotu, etabı 5 dakika 59 saniye sonra bitiren Arjantinli Luciano Benavides (Husqvarna) ve 6 dakika 12 saniye geriden gelen Şilili Pablo Quintanilla (Monster Energy Honda) takip etti.

Botsvanalı Ross Branch (Hero), genel klasmanda 9 saat 50 dakika 5 saniyeyle zirvedeki yerini korudu.

Dakar Rallisi'nin üçüncü etabı, Al Duwadimi ile Al Salamiya kentleri arasındaki 438 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek. 2024 Dakar Rallisi, 19 Ocak'ta Yanbu kentinde son bulacak.

Kaynak: AA
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