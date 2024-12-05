2024 Extreme Kupası Finali Bolu'da

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Otomobil sporlarında 2024 Extreme Kupası'nın final yarışı olan 5. ayak müsabakaları Bolu'da düzenlenecek.

Bolu Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü (BOLOFF) Başkanı Burhan Turan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu faaliyet takviminde bulunan, 2024 Extreme Kupası'nın 5. ayak yarışının 7-8 Aralık'ta kentte yapılacağını bildirdi.

Boloff Offroad Pisti'ndeki yarışlara TR-1 ve TR-2 kategorilerinde 13 araç ve 26 sporcunun katılacağını aktaran Turan, birbirlerine yakın puanlara sahip yarışmacıların hava ve doğa şartlarıyla da mücadele edeceğini ifade etti.

Yarışın startının 7 Aralık Cumartesi saat 11.30'da verileceğini belirten Turan, yarışmacıların aynı etabı saat 14.15'te bir kere daha geçeceğini, 8 Aralık Pazar saat 13.00'te başlayacak yarışların saat 16.30'daki ödül töreniyle tamamlanacağını anlattı.

Turan ayrıca, Bolu yarışıyla 2024 Extreme Kupası şampiyonlarının da belirleneceğini kaydetti.