2024 Laureus Ödülleri Sahiplerini Buldu

Laureus Dünya Spor Akademisi tarafından bu yıl 25'incisi gerçekleştirilen Laureus ödülleri kapsamında seçilen 2024 yılındaki en iyi sporculara ödülleri verildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen ödül gecesine dünyanın birçok yerinden, sporun farklı branşlarından gelen ünlü isimler katıldı.

Amerikalı artistik jimnastikçi Simone Biles, 2024'ün en iyi sporcusu seçildi.

Biles, "Küçük bir kız çocuğu olduğum andan beri hep böyle anların hayalini kurdum. Bu yüzden tutkumun mesleğim olmasına izin verdikleri için aileme minnettarım. Çalışmalarımın ilham verici olduğunu düşünüyorum. Kocam burada olamadı ama bugün evlilik yıl dönümünüz ve kutlu olsun." dedi.

"Spor dünyasının Oscarları" olarak tanınan ve prestijli eski elit sporcularından oluşan 42 üye tarafından seçilen Laureus ödüllerinde ayrıca Barcelonalı futbolcu Lamine Yamal "gelecek vaat eden sporcu", Brezilyalı jimnastikçi Rebeca Andrade, "yılın en iyi geri dönüş yapan sporcusu", İngiliz bisikletçi Thomas Pidcock "yılın aksiyon sporcusu", Çinli yüzücü Jiang Yuyan "yılın engelli sporcusu", Amerikalı sörfçü Kelly Slater "yaşam boyu başarı" ödüllerini aldı.

Real Madrid'e "2024'ün en iyi takımı" ödülünün verildiği gecede ayrıca, uzun ve başarılı bir kariyerin ardından geçtiğimiz yıl kortlara veda eden İspanyol tenisçi Rafael Nadal da "Laureus Spor İkonu Ödülü"ne layık görüldü.

Diğer yandan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan ve stili ile dünya çapında büyük ilgi gören Türk atıcı Yusuf Dikeç de Madrid'deki ödül gecesine katıldı.