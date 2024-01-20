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2024 Milletler Ligi'nde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Maç Programı Belli Oldu - Son Dakika
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2024 Milletler Ligi'nde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Maç Programı Belli Oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Milletler Ligi'nde 3 ayaktan oluşan ligin her haftasında 4 karşılaşma oynayacak. İlk haftada Antalya'da, ikinci haftada ABD'de ve üçüncü haftada Hong Kong'da mücadele edecek olan takım, üç hafta sonunda ilk 8 sırada yer alırsa finallere katılma hakkı kazanacak. Şampiyon olan Filenin Sultanları'nın maç programı da açıklandı.

2024 Milletler Ligi\'nde A Milli Kadın Voleybol Takımı\'nın Maç Programı Belli Oldu
20.01.2024 - 15:25,  Güncelleme: 15:33
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2024 Milletler Ligi'nde oynayacağı maçların programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2024 yılındaki ilk sınavını Miller Ligi'nde verecek Filenin Sultanları, 3 ayaktan oluşan ligin her haftasın 4 karşılaşma oynayacak.

Milli takım, ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs tarihlerinde Antalya, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD, üçüncü haftasında ise 11-16 Haziran'da Çin'in özel idari bölgesi Hong Kong'da mücadele edecek.

Üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde oyna hakkı kazanacak.

Son Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:

1. Hafta (Antalya)

15 Mayıs Çarşamba: 20.00/ Japonya-Türkiye

16 Mayıs Perşembe: 20.00/ Hollanda-Türkiye

18 Mayıs Cumartesi: 20.00/ İtalya-Türkiye

19 Mayıs Pazar: 20.00/ Fransa-Türkiye

2. Hafta (ABD)

29 Mayıs Çarşamba: Almanya-Türkiye

31 Mayıs Cuma: Sırbistan-Türkiye

1 Haziran Cumartesi: Güney Kore-Türkiye

2 Haziran Pazar: ABD-Türkiye

3. Hafta (Çin-Hong Kong)

12 Haziran Çarşamba: Türkiye-Tayland

13 Haziran Perşembe: Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran Cumartesi: Çin-Türkiye

16 Haziran Pazar: Türkiye-Brezilya

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: 2024 Milletler Ligi'nde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Maç Programı Belli Oldu - Son Dakika
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