2024 Ordu Triatlon Türkiye Kupası Sonuçlandı - Son Dakika
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2024 Ordu Triatlon Türkiye Kupası Sonuçlandı

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen 2024 Ordu Triatlon Türkiye Kupası, Ordu Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 20 ilin 400 sporcusunun katıldığı yarışta, triatletler yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında dereceye girebilmek için büyük bir mücadele sergiledi. İki gün süren yarışmanın sonunda dereceye giren triatletler, ödüllerini aldı.

30.06.2024 22:17
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Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen, 2024 Ordu Triatlon Türkiye Kupası sona erdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 5'inci kez düzenlenen Ordu Triatlon Türkiye Kupası'na 20 ilden 400 sporcu katıldı.

Sporcular, yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

İki gün süren Ordu Triatlon Türkiye Kupası, yarışmada dereceye giren triatletlerin ödüllerini almaları ile tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 2024 Ordu Triatlon Türkiye Kupası Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024 Ordu Triatlon Türkiye Kupası Sonuçlandı - Son Dakika
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