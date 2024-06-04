2024 Paris Paralimpik Oyunları Kota Müsabakası Tiflis'te Yapılacak - Son Dakika
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Spor

2024 Paris Paralimpik Oyunları Kota Müsabakası Tiflis'te Yapılacak

2024 Paris Paralimpik Oyunları için son kota müsabakası olan büyük erkekler ve büyük bayanlar Parapowerlifting Dünya Kupası, 16-27 Haziran 2024 tarihleri arasında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gerçekleştirilecek. Türkiye'yi temsil edecek sporcular ise Nazmiye Muratlı, Besra Duman, Sibel Çam, Abdullah Kayapınar, Uğur Yumuk, Faruk Öztürk ve Muhammed Kaan Aktürk olacak. Milli takımımızda ise Antrenörler Ergün Batmaz, Nurcihan Gönül, Mehmet Semih Ceylan ve Fizyoterapist Hayri Baran da yer alacak. Milli Takım Antrenörü Ergun Batmaz, Tiflis'te yapılacak Dünya Kupası için hazırlıkların son aşamasına gelindiğini belirterek, sporcuların Paris için kota içinde olduğunu ve burada puanlarını korumak ve kota sayısını artırmak için mücadele edeceklerini söyledi.

04.06.2024 11:58
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2024 Paris Paralimpik Oyunları kota müsabakası, büyük erkekler ve büyük bayanlar Parapowerlifting Dünya Kupası 16-27 Haziran 2024 tarihleri arasında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapılacak.

Paris 2024 için son kota müsabakası olan şampiyonada Türkiye'yi kadınlarda Nazmiye Muratlı, Besra Duman, Sibel Çam, erkeklerde Abdullah Kayapınar, Uğur yumuk, Faruk Öztürk ve Muhammed Kaan Aktürk temsil edecek. Milli takımımızda Antrenörler Ergün Batmaz,Nurcihan Gönül, Mehmet Semih Ceylan ve Fizyoterapist Hayri Baran'da yer alıyor. Tiflis'te yapılacak Dünya Kupası için hazırlıklarının son aşamasına geldiğine değinen Milli Takım Antrenörü Ergun Batmaz, "Bilindiği gibi tüm sporcularımız Paris için kotanın içerisinde. 4 sporcumuzun kotası garanti. Burada puanlarımızı korumak, kota sayımızı arttırmak için mücadele edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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