2024 Salon Türkiye Şampiyonası Antalya'da - Son Dakika
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Spor

2024 Salon Türkiye Şampiyonası Antalya'da

Salon Türkiye Şampiyonası 11-15 Aralık'ta Antalya'da, 'bare bow' kategorisi de olacak.

12.11.2024 16:16
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Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2024 yılı faaliyet programında yer alan 2024 Salon Türkiye Şampiyonası, 11-15 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

Federasyonun açıklamasına göre, Antalya Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı şampiyona, büyükler ve 21 yaş altında gerçekleştirilecek.

Yarışmalar, klasik ve makaralı yayın yanı sıra ilk kez "bare bow" kategorisinde yapılacak.

Samsun'da 17-23 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda "bare bow" kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek milli takımın oluşturulması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Politika, Antalya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2024 Salon Türkiye Şampiyonası Antalya'da - Son Dakika

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