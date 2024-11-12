2024 Salon Türkiye Şampiyonası Antalya'da

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2024 yılı faaliyet programında yer alan 2024 Salon Türkiye Şampiyonası, 11-15 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.
Federasyonun açıklamasına göre, Antalya Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı şampiyona, büyükler ve 21 yaş altında gerçekleştirilecek.
Yarışmalar, klasik ve makaralı yayın yanı sıra ilk kez "bare bow" kategorisinde yapılacak.
Samsun'da 17-23 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda "bare bow" kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek milli takımın oluşturulması amaçlanıyor.
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