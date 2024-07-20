2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nda İlk Gün Yarışları Tamamlandı

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Düzce'de düzenlenen 2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nda ilk gün yarışları tamamlandı.

TOSFED ile Düzce Otomobil Sporları ve Off-Road Kulübü (DOSOD) tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda, Spor Toto, Düzce Valiliği ve Belediyesinin desteğiyle "Baja Prusias"ı adı altında gerçekleştirilen yarışa 54 sporcu ve 27 araç katıldı.

Yarışmacılar, şampiyonanın ilk günüde Samandere mevkisinden start aldı. Güzeldere Konaş bölgesinde biten yarışta pilotlar, dar orman yollarından oluşan zorlu parkurda mücadele etti.

4x4 arazi araçlarının farklı klasmanlarda ve yol dışı etaplarda mücadele ettiği ralli tipi off-road yarışında, ilk günde 234,28 kilometre özel etap geçildi.

Şampiyona yarın 191,24 kilometre normal etabı geçilmesinin ardından son bulacak.