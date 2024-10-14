2024 Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası, Antalya'da düzenlendi.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda madalyalar sahiplerini buldu.
Şampiyonada 311 sporcu mücadele etti.
Organizasyonda büyükler kategorisinde dereceye giren sporcular ve sınıfları şöyle:
Klasik yay erkekler:
Altın: Berkay Akkoyun
Gümüş: Mustafa Özdemir
Bronz: Arda Ege Dönmezgüç
Klasik yay kadınlar:
Altın: Melissa Ahmed
Gümüş: Sıla Özdemir
Bronz: Elif Berra Gökkır
Makaralı yay erkekler:
Altın: Yağız Sezgin
Gümüş: Batuhan Akçaoğlu
Bronz: Emircan Haney
Makaralı yay kadınlar:
Altın: Yeşim Bostan Uçar
Gümüş: Songül Lök
Bronz: Begüm Yuva
Klasik yay erkek takım:
Altın: Berkay Akkoyun, Ali Aydın, Toprak Türker
Gümüş: Efe Karar, Efe Gürkan Maraş, Ulaş Berkim Tümer
Bronz: Burak Çayırhan, Yunus Emre İspir, Faruk Topuz
Klasik yay kadın takım:
Altın: Melissa Ahmed, Alçin Duru Akboğa, Aslı Er
Gümüş: Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Nisanur Pınar
Bronz: Elif Naz Akış, Gökçe Ersoy, Sıla Özdemir
Klasik yay karışık takım:
Altın: Elif Berra Gökkır, Harun Kırmızıtaş
Gümüş: Elifsu Çalı, Arda Ege Dönmezgüç
Bronz: Fatma Maraşlı, Kutay Tek
Makaralı yay erkek takım:
Altın: Batuhan Akçaoğlu, Mustafa Veysel Ekinci, Ahmet Can Yolaç
Gümüş: Kemal Özkan, Kerem Özkan, Yağız Sezgin
Bronz: Gökay Altıntaş, Eren Kırca, Eymen Yeşilyurt
Makaralı yay kadın takım:
Altın: Ayşenur Fenerci, Efdal Hatice Köse, Emine Rabia Oğuz
Gümüş: Maram Yaser Ahmed Abdo Noaman, Şeyma Gülbin Özen, İrem Şanel
Bronz: Hazal Burun, Ecesu Demircan, Songül Lök
Makaralı yay karışık takım:
Altın: Hazal Burun, Emircan Haney
Gümüş: Defne Çakmak, Şahin Su
Bronz: Akgül Akçaoğlu, Batuhan Akçaoğlu
Son Dakika › Spor › 2024 Türkiye Okçuluk Şampiyonası Antalya'da Yapıldı - Son Dakika
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