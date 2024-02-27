2024 Uluslararası Satranç Festivali Prag'da düzenlenecek - Son Dakika
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2024 Uluslararası Satranç Festivali Prag'da düzenlenecek

2024 Uluslararası Satranç Festivali Prag\'da düzenlenecek

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 27 Şubat-7 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan 2024 Prag Uluslararası Satranç Festivali'nde 15 farklı kategoride 500 sporcu mücadele edecek. Türkiye'den uluslararası usta (IM) Ediz Gürel, 'challengers' kategorisinde yarışacak. Açık kategoride ise Türkiye'yi 10 sporcu temsil edecek ve ilk maçlar bugün başlayacak.

27.02.2024 12:00
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2024 Uluslararası Satranç Festivali, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenecek.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre 27 Şubat-7 Mart tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Prag Uluslararası Satranç Festivali'nde 15 farklı kategoride 500 sporcu hamle yapacak.

Türkiye'den uluslararası usta (IM) Ediz Gürel, 10 sporcunun mücadele edeceği "challengers" kategorisinde yarışacak.

Festivalde açık kategoride Türkiye'yi Alparslan Işık, Eray Kılıç, Özgün Şahin, Atilla Kuru, Sarp Şahin, Hüseyin Said Deveci, Tuana Ecrin Engel, Bora Şahin, Ünal Burak Kayra, Bora Yağız olmak üzere 10 sporcumuz temsil edecek.

Organizasyonda ilk maçlar "challengers" kategorisinde bugün, açık kategoride ise yarın TSİ 17.00'de başlayacak.

Kaynak: AA

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