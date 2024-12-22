2025 Büyükler Güreş Şampiyonası Ankara'da - Son Dakika
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Spor

2025 Büyükler Güreş Şampiyonası Ankara'da

2025 Büyükler Güreş Şampiyonası Ankara\'da

21-28 Ocak 2025'te Ankara'da gerçekleştirilecek şampiyona, tüm kategorilerde sporcuları buluşturacak.

22.12.2024 12:52
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Büyükler Güreş Türkiye Şampiyonası 21-28 Ocak 2025 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak.

Türkiye Güreş Federasyonu 2025 Faaliyet Programında yer alan Büyükler Güreş Türkiye Şampiyonası, 21-28 Ocak 2025 tarihleri arasında Ankara'da, Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Şampiyona, grekoromen stil, serbest stil ve kadınlar kategorilerinde düzenlenecek.

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, yurdun dört bir yanından sporcuların mücadele edeceği şampiyonaya tüm sporseverler davet edildi.

Grekoromen stilde teknik toplantı 20 Ocak Pazartesi günü yapılacak. Müsabaka tarihleri ise 21 Ocak Salı, 22 Ocak Çarşamba ve 23 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Serbest stilde teknik toplantı 22 Ocak Çarşamba; müsabaka tarihleri ise 23 Ocak Perşembe, 24 Ocak Cuma, 25 Ocak Cumartesi ve 26 Ocak Pazar günü yapılacak.

Kadınlarda teknik toplantı 26 Ocak Pazar günü yapılacak ve müsabakalar ise 27 Ocak Pazartesi ve 28 Ocak Salı günü gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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