2025'in ilk galibiyeti Arsenal'den - Son Dakika
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2025'in ilk galibiyeti Arsenal'den

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İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Arsenal, deplasmanda Brentford'u 3-1 mağlup etti. Maçın golleri; Gabriel Jesus, Mikel Merino ve Gabriel Martinelli'den geldi. Brentford'un golünü Bryan Mbuemo attı. Arsenal bu sonuçla 5 büyük ligde 2025'in ilk galibiyetini alan takım oldu.

02.01.2025 08:20  Güncelleme: 08:28
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İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal deplasmanda Thomas Frank'in yönetimindeki Brentford'u 3-1 mağlup etti.

G-Tech Community Stadyumu'nda oynanan maçın Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Gabriel Jesus, 50. dakikada Mikel Merino ve 53. dakikada Gabriel Martinelli kaydetti. Brentford'un tek golünü ise 13. dakikada Bryan Mbuemo kaydetti.

Bu sonuçla Arsenal ligde üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 39'a çıkardı. Brentford ise 24 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, Brighton'a konuk olacak; Brentford ise Southampton ile karşılaşacak.

2025'in ilk galibiyeti Arsenal'den
2025\'in ilk galibiyeti Arsenal\'den

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Son Dakika Spor 2025'in ilk galibiyeti Arsenal'den - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • res:
    Brendfort kolay sıkıysa gel bjk yi alt et bakalım 4 3 Yanıtla
  • Ankara null:
    heyecani kalmadi artik futbolunda 0 0 Yanıtla
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