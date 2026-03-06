2026-2027 Futbol Sezonu Başlangıç Tarihleri Belirlendi

Profesyonel futbol liglerinde 2026-2027 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig, 14-17 Ağustos; Trendyol 1. Lig ise 7-10 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.
Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de ise ilk müsabakalar, 5-6 Eylül'de oynanacak.
