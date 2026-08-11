2026-2027 Hentbol Süper Lig Fikstürü Açıklandı - Son Dakika
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2026-2027 Hentbol Süper Lig Fikstürü Açıklandı

2026-2027 Hentbol Süper Lig Fikstürü Açıklandı
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Hentbol Süper Liglerinin 2026-2027 sezon fikstürü belirlendi. İlk hafta maçları duyuruldu.

Hentbolda 2026-2027 sezonu Erkekler ve Kadınlar Süper Lig fikstürleri belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine, Süper Liglerde mücadele edecek kulüplerin başkan, yönetici ve temsilcileri katıldı.

Program kapsamında Kadınlar Süper Ligi ve Erkekler Süper Ligi'nin 2026-2027 sezonu fikstürleri belirlenirken THF Genel Sekreteri Murat Çelik ve Genel Koordinatörü Serdar Eler, yeni sezona ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Erkekler Süper Lig'de sezon 29 Ağustos Cumartesi, Kadınlar Süper Lig'de ise 30 Ağustos Pazar günü başlayacak.

Erkekler Süper Lig'de 18, Kadınlar Süper Lig'de ise 14 hafta üzerinden fikstür oluşturuldu.

Fikstür çekiminin ardından liglerde ilk hafta maçları şu şekilde oluştu:

Erkekler Süper Lig:

Nilüfer Belediyespor-Güneysuspor

Trabzon Büyükşehir Belediyespor- Spor Toto Spor Kulübü

Beşiktaş-Giresunspor

Beykoz Belediyespor-Göztepe

İstanbul Gençlik Spor Kulübü-Mihalıççık Belediyespor

Kadınlar Süper Lig:

Göztepe-Bursa Büyükşehir Belediyespor

Yozgat GSK-Odunpazarı Spor Kulübü

Üsküdar Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor

Ortahisar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak

Kaynak: AA

Ağustos, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2026-2027 Hentbol Süper Lig Fikstürü Açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2026-2027 Hentbol Süper Lig Fikstürü Açıklandı - Son Dakika
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