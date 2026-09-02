2026 Akdeniz Oyunları'nda erkekler 4x400 metrede Türk bayrak takımı altın kazandı
Berke Akçam, İhsan Selçuk, Kubilay Ençü ve İsmail Nezir'den oluşan erkek bayrak takımı, 2026 Akdeniz Oyunları'nda 4x400 metre yarışında altın madalya elde etti. Bu sonuçla Türkiye, atletizmde önemli bir başarıya imza attı.
2026 Akdeniz Oyunları'nda Berke Akçam, İhsan Selçuk, Kubilay Ençü ve İsmail Nezir'den oluşan Erkek Bayrak Takımı, erkekler 4x400 metre bayrak yarışında altın madalya kazandı.
Kaynak: İHA
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