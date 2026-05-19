2026 Avrupa Karate Şampiyonası Frankfurt'ta

19.05.2026 11:17
Türkiye, 50 ülkeden 499 sporcuyla 2026 Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'na katılacak.

AVRUPA Büyükler Karate Şampiyonası, 20-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Frankfurt kentinde düzenlenecek. 50 ülkeden 499 sporcunun katılım sağlayacağı organizasyonda Türkiye, 15 erkek, 13 kadın ve 7 para karate sporcusundan oluşan geniş bir kadroyla mücadele edecek. Milli sporcular, Avrupa'nın en prestijli organizasyonlarından biri olan şampiyonada madalya hedefiyle mücadele edecek.

Şampiyonada Türkiye'yi ferdi erkeklerde Nuri Kılıç (kumite -60 kg), Ömer Abdurrahim Özer (kumite -67 kg), Ömer Faruk Yürür (kumite -75 kg), Hasan Arslan (kumite -84 kg), Uğur Aktaş (kumite +84 kg) ve Enes Özdemir (kata) temsil edecek.

Ferdi kadınlarda ise Hira Nur Temize (kumite -50 kg), Zümra Rezzan İm (kumite -55 kg), Fatma Naz Yenen (kumite -61 kg), Elif Güneş (kumite -68 kg), Zeyna Gaballa (kumite +68 kg) ve Keyda Nur Çolak (kata) madalya mücadelesi verecek.

Takım müsabakalarında erkek kumite takımında Uğur Aktaş, Ömer Faruk Yürür, Yusuf Eren Temizel, Umut Eren Gündoğ, Enes Bulut, Eren Akkurt, Hasan Arslan ve Kadir Furkan Genç yer alacak. Kadın kumite takımında ise Sude Nur Aksoy, Eda Eltemur, Fatma Naz Yenen, İrem Durmaz ve Nurbade Buber görev yapacak.

Erkek takım kata kategorisinde Kutluhan Duran, Muhammed Efe Yurtseven, Furkan Kaynar ve Ozan Parlak; kadın takım katada ise Keyda Nur Çolak, Hayrulnisa Çiğirdik, Ayşe Yılmaz ve Esra Çelik tatamiye çıkacak.

Para karate kategorisinde Türkiye'yi Nesrin Cavadzade, Oya Ekici, Suna Saraçoğlu, Berkay Uslu, Ahmet Kayra Ödemiş, Mehmet Topal ve Deniz Korudağ temsil edecek.

Kaynak: DHA

