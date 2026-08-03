2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası Başladı

2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası Başladı
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İsviçre ve Fransa, şampiyonanın ilk gününde altın madalya kazandı. Türkiye ise 7. ve 10. oldu.

2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın ilk altın madalya sahipleri İsviçre ve Fransa oldu.

İstanbul'da Burhan Felek Spor Kompleksi'nde başlayan 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın ilk gününde kadınlar ve erkeklerde bayrak yarışları yapıldı. Sırasıyla eskrim, engel parkuru, yüzme ve laser run kategorilerinde ter döken sporcular, madalya için büyük bir efor sarfetti.

Kadınlarda İsviçre adına yarışan Katharina Jurt - Anna Jurt kardeşler, 1364 puanla altın madalyayı kazandı. Özellikle eskrim ve laser run müsabakalarında oldukça iyi bir performans ortaya koyan İsviçre, kürsünün zirvesinde yer aldı. Kadınlarda gümüş madalyayı ise Macaristan adına yarışan Dorottya Orsolya Varga, Rajncsak Diana ikilisi 1356 puanla elde etti. Bronz madalyanın sahibi ise Rusya'yı temsil eden Viktoriia Sazomova - Amina Tagirova ikilisi 1332 puanla oldu.

Maire Emilien ve Diego Lavillat'tan oluşan Fransa, bayrak yarışında altın madalyayı boynuna taktı

Fransız sporcular son etap olan laser run'a 2. sırada girmesine rağmen, bu etapta gösterdiği iyi performansla puanını 1517'ye yükselterek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Erkeklerde gümüş madalyayı Litvanya Paulius Vagnorius - Jonas Kalaminskas'ın yer aldığı Litvanya 1499 puanla aldı. Çekya Marek Gcyz - Matous Tuma ikilisiyle bronz madalyayı 1489 puanla elde etti.

Türkiye ise bayrak yarışını kadınlarda (Tuana Özgür, Zeynep Ay) 7., erkeklerde ise (Arda Meriç, Ali Akaydın) 10. sırada tamamladı.

Organizasyon yarın düzenlenecek bireysel kadın elemeleriyle devam edecek.

Kadınlarda bayrak yarışları sonucu sıralama şu şekilde oluştu:

1- İsviçre

2- Macaristan

3- Rusya

4- Çekya

5- Belarus

6- Ukrayna

7- Türkiye

8- İtalya

Erkeklerde bayrak yarışları sonucu sıralama şu şekilde oluştu:

1- Fransa

2- Litvanya

3- Çekya

4- Ukranya

5- Rusya

6- Belarus

7-Almanya

8-İtalya

9-İsveç

10-Türkiye

Kaynak: İHA

İsviçre, Türkiye, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası Başladı - Son Dakika

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