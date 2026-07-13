2026 Dünya Halk Oyunları Yarışması İstanbul'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2026 Dünya Halk Oyunları Yarışması İstanbul'da Başladı

2026 Dünya Halk Oyunları Yarışması İstanbul\'da Başladı
13.07.2026 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 40 ülkeden 2 bin dansçı, halk oyunları ile kültürel mirasını sergileyecek.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Halk Oyunları Yarışması, İstanbul'da başladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre organizasyonda 40 ülkeden yaklaşık 2 bin dansçı, eğitmen, koreograf ve halk oyunları uzmanı İstanbul'da bir araya geldi.

Açılış kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşünde farklı ülkelerden halk dansları ekipleri, geleneksel kıyafetleriyle yürüyerek kendi kültürlerine ait dans gösterileri sundu.

Bir hafta boyunca sürecek organizasyonda ekipler, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Kadıköy Müze Gazhane ve Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi başta olmak üzere İstanbul'un çeşitli noktalarında ülkelerinin kültürel mirasını uluslararası jüri önünde sergileyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler, yarışmanın farklı kültürleri aynı sahnede buluşturarak ülkeler arasında dostluk köprüleri kurduğunu belirterek "Halk dansları, milletlerin kültürel hafızasını taşıyan en önemli değerlerden biridir. Dünya Halk Oyunları Yarışması ile dünyanın dört bir yanından gelen ekipleri İstanbul'da buluşturuyor, kültürler arasında güçlü bir etkileşim ortamı oluşturuyoruz. Bu organizasyon sayesinde farklı ülkeler birbirini dans aracılığıyla tanıyor, dostluklar kuruluyor ve kültürel miras gelecek nesillere aktarılıyor." ifadelerini kullandı.

Organizasyonun Türkiye'nin uluslararası tanıtımı açısından da önemli bir misyon üstlendiğini vurgulayan Güler, "Dünya Halk Oyunları Yarışması yalnızca bir halk dansları yarışması değil, aynı zamanda Türkiye'nin kültürel zenginliğini ve misafirperverliğini dünyaya anlatan önemli bir organizasyondur. Bir hafta boyunca ülkemizde ağırlayacağımız binlerce yabancı sporcu, sanatçı ve akademisyen Türkiye'yi yakından tanıma fırsatı bulacak. Bu organizasyonun hem kültürel diplomasiye hem de ülkemizin tanıtımına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Uluslararası, İstanbul, Etkinlik, Türkiye, Kültür, Turizm, Dünya, Sanat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2026 Dünya Halk Oyunları Yarışması İstanbul'da Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Gürlek’in eşine yönelik eylem hazırlığı iddiası İki kişi tutuklandı Bakan Gürlek'in eşine yönelik eylem hazırlığı iddiası! İki kişi tutuklandı
Greenwood’un lüks evindeki iki komşusu bile belli İşte o isimler Greenwood'un lüks evindeki iki komşusu bile belli! İşte o isimler
113 yıllık gelenek sıcak havaya yenildi 113 yıllık gelenek sıcak havaya yenildi
Los Angeles’te 8.5 aylık hamile Türk kadın ve eşi evlerinde ölü bulundu Los Angeles'te 8.5 aylık hamile Türk kadın ve eşi evlerinde ölü bulundu
Türk hakem Çisil Güngör tarihe geçti Türk hakem Çisil Güngör tarihe geçti
Bakan Bak’tan stadyum müjdesi: Yeni sezona yetişecek Bakan Bak'tan stadyum müjdesi: Yeni sezona yetişecek

17:45
Trump: Hürmüz Boğazı’nda ablukayı yeniden başlatıyoruz
Trump: Hürmüz Boğazı'nda ablukayı yeniden başlatıyoruz
17:37
Haluk Levent “15 gündür mesaj atıyorum“ dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’dan açıklama geldi
Haluk Levent "15 gündür mesaj atıyorum" dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'dan açıklama geldi
16:55
Cem Yılmaz biliyor muydu Haluk Levent’le ilgili “Büyük vurgun“ göndermesi yine akıllara geldi
Cem Yılmaz biliyor muydu? Haluk Levent'le ilgili "Büyük vurgun" göndermesi yine akıllara geldi
16:19
İran’dan ABD’ye jet yanıt, bölge ülkelerine tehdit
İran'dan ABD'ye jet yanıt, bölge ülkelerine tehdit
14:59
Gözaltına alınan Haluk Levent’ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
14:43
Dev market zincirine ikinci şok Aynı şube yeniden mühürlendi
Dev market zincirine ikinci şok! Aynı şube yeniden mühürlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 18:04:30. #7.13#
SON DAKİKA: 2026 Dünya Halk Oyunları Yarışması İstanbul'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.